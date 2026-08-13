حركة فتح: يجب توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الظلم الإسرائيلي عنه

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية وحركة فتح، والرئيس أبو مازن، ونائب الرئيس، وجميع مفوضيات حركة فتح، تعمل ليلًا ونهارًا على التواصل مع جميع زعماء العالم، ومع المنظمات وحركات التحرر، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفع الظلم ووقف هذه الجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه عندما نتحدث عن أسرة فلسطينية محاصرة منذ عدة أيام من قبل عصابة من المستوطنين، قطعت عنها المياه والكهرباء، وفيها أطفال بحاجة إلى الحليب وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية، ويتم ترويع أفرادها والاعتداء عليهم على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال، فإن ذلك يؤكد أن الاحتلال يعطي المجال والضوء الأخضر لهؤلاء المستوطنين لكي يعيثوا فسادًا ويمارسوا جرائم بحق الإنسانية، وبحق الأطفال والنساء والشيوخ في الضفة الغربية.

وأوضح أن هذا الأمر أصبح جليًا وواضحًا للجميع، إذ إن ما يجري هو عمل منظم ومبرمج وممنهج من قبل حكومة اليمين المتطرف، التي يقودها بن جفير وسموتريتش، بينما يلبي نتنياهو طلباتهم وينفذ مخططاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.