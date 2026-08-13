فلسطين تودع وثيقة تصديقها على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

أودعت دولة فلسطين، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وثيقة تصديقها على "الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية بتاريخ 27 /6 /1440هـ الموافق 4 /3 /2019م.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها.

مكافحة الاستنساخ البشري

وفيما يتعلق بمراسم التوقيع على محضر إيداع وثيقة تصديق دولة فلسطين على الاتفاقية، وقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند عبد الكريم العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فيما وقعت باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية.

وحضر مراسم التوقيع وزير مفوض الدكتورة سالي سمير صبري، مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، وعدد من أعضاء قطاع الشؤون القانونية.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة، وذلك عملا بالفقرة (1) من المادة (34) منها.

وقد وقعت على الاتفاقية 15 دولة عربية، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

وصدقت على الاتفاقية حتى الآن 5 دول عربية، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر.