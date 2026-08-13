برلماني: "جاسان مصر" يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في الاقتصاد المصري

أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن وضع حجر أساس مشروع مجمع جاسان مصر، التابع لشركة جاسان جروب الصينية، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يمثل خطوة جديدة تعكس ثقة المستثمرين الصينيين في الاقتصاد المصري وما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية واعدة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي، إلى جانب الحوافز والمزايا والضمانات التي توفرها الدولة للمستثمرين.

مسار التنمية الصناعية بمنطقة القنطرة غرب

وقال رشاد إن مشروع جاسان مصر يمثل إضافة مهمة لمسار التنمية الصناعية بمنطقة القنطرة غرب، التي أصبحت واحدة من المناطق الصناعية الواعدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشروع، المتخصص في صناعة الغزل والنسيج، يقام على مساحة 300 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات يبلغ 117 مليون دولار بتمويل ذاتي كامل، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، بما يوفر عند اكتماله نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة.