حزب السادات: نضع الشباب في صدارة الأولويات ونقدر دورهم في بناء مستقبل مصر

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الشباب المصري يمثلون الثروة الحقيقية لمصر وأحد أهم ركائز الدولة في بناء المستقبل، مشددًا على أن تمكينهم والاستماع إلى أفكارهم ودعم مبادراتهم يأتي في مقدمة أولويات حزب السادات الديمقراطي.

اليوم العالمي للشباب

وقال السادات، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح للشباب طرح أفكارهم ومبادراتهم والمشاركة في خدمة المجتمع، تعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب وحرصها على منحهم مساحات أكبر للتعبير والمشاركة وصناعة القرار.

وأضاف عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب كان ولا يزال داعمًا للشباب، ويؤمن بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ بالاستثمار في طاقات شبابه، مؤكدًا حرص الحزب على إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية والمجتمعية، والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في مختلف الملفات.

دعم تمكين الشباب

وأشار السادات، إلى أن الشباب المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في مجال تأهيل وتمكين الشباب، سواء من خلال البرامج التدريبية أو المشاركة في المؤسسات والفعاليات الوطنية.

وشدد السادات على أن إطلاق المنصة الوطنية التفاعلية يمثل خطوة جديدة ومهمة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، وتحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأكد أن حزب السادات الديمقراطي سيواصل دعم الشباب وتمكينهم داخل الحزب، والعمل على إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة مستقبل مصر، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل، وإنما شركاء أساسيون في صناعة الحاضر.