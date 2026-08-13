وكيل أفريقية النواب: إنشاء مصانع مصرية للدواء في دول حوض النيل قريبا

قال النائب أشرف سليمان ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، أننا يجب أن يكون لدى مصر استدامة لاستعادة دور ها كدولة رائدة في مجال الدواء في قارة أفريقيا.

وأكد سليمان خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مصر لديها خبرات كبيرة جدا في صناعة الدواء ، كما أن مصر من أشهر وأهم الدول في الشرق الأوسط التي تعمل في صناعة الدواء بشكل متميز وكفاءة عالية جدا ، وعلينا أن نبحث عن كيفية التواجد في قارة كبيرة بحجم القارة الأفريقية وهي قارتنا الأم ، ونحن حريصون على أن نشجع الشركات المصرية على أنها تضخ استثمارات و يكون لها خطوط إنتاج في القارة الأفريقية ، لأن ذلك هو الذي سيجعل لنا تواجد مستديم.

وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: وفي الحقيقة إنه حدث تعاون بين لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب و هيئة الدواء المصرية، وحدث لقاء معها وكنا حريصون على الاستماع إلى الهيئة ونشجع الدور الذي تسعى إليه الهيئة مع شركات الدواء المصرية ، بحيث يكون لنا مصانع لصناعة الدواء داخل القارة الأفريقية والإستفادة بالخبرات الكبيرة جدا الموجود في مصر ومن العنصر البشري المدرب في مصر ، مما يجعلنا ننقل لدول القارة الأفريقية خبرات ويكون هناك تعاون اقتصادي و تعاون في مجال الصحة بشكل عام.

واختتم: وخلال الفترة القادمة سيكون هناك دور بازر لصناعة الدواء في القارة الأفريقية ، وهناك خطوات إيجابية تم إتخاذها ، ولكن الاستثمار في صناعة الدواء بدأ يأخذ وقت ، و سيتم إنشاء مصانع مصرية للدواء في دول حوض النيل وسيكون هناك تواجد مصري فيها ، لكي ينتقل منها بعد ذلك إلى باقي دول القارة الأفريقية.