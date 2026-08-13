الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة خلال شهر ربيع الأول احتفاءً بالمولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إعداد خطة دعوية متكاملة لتنفيذها خلال شهر ربيع الأول؛ احتفاءً بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان: «جوانب من أنوار رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم».

وتستهدف الخطة إحياء أيام وليالي شهر ربيع الأول بالتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله، وترسيخ محبته والاقتداء به، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدعوية والعلمية والإعلامية.

وتتضمن الخطة تنظيم قوافل دعوية تجوب القرى والنجوع والتوابع بمختلف الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية طوال شهر ربيع الأول، حيث تختار كل إدارة فرعية نخبة مكونة من عشرة من الأئمة المتميزين، لعقد أمسية دعوية يوميًّا بإحدى القرى، وفق جداول زمنية محددة.

موسوعة الأخلاق المحمدية

كما تتضمن الخطة إعداد «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، بهدف تشجيع الأئمة وخطباء المكافأة والواعظات على البحث العلمي، وإثراء المكتبة الإسلامية بدراسات تتناول الأخلاق النبوية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وتتيح الوزارة للمشاركين إعداد أبحاث حول أحد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حدود خمس صفحات، مع مراعاة أصالة الفكرة وسلامة اللغة والأسلوب، والربط بين الخلق النبوي وإحدى القضايا العصرية، والالتزام بالمنهج العلمي والتوثيق.

وفي حال تكرار الموضوعات، تُختار أفضل الأبحاث من حيث الجودة العلمية والأسلوب، وتُجمع الأبحاث المتميزة في إصدار علمي واحد بعنوان: «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، يتولى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طباعته ونشره.

وتشمل الخطة كذلك تنفيذ برنامج «اقرأ في السيرة النبوية»، من خلال تخصيص مسجد في كل قرية على مستوى الجمهورية لقراءة كتاب العلامة الشيخ محمد علوي المالكي «حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف»، بما يسهم في تصحيح المفاهيم والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمولد النبوي الشريف، وفق خطة علمية تشرف عليها المديريات.

ويُختتم كل مجلس بقراءة مختارة من أحد كتب المديح النبوي، ومنها «البردة» للإمام البوصيري، و«مولد البرزنجي»، و«مولد المناوي».

وفي الجانب الإعلامي، تتضمن الخطة تنفيذ مسابقة «السراج المنير» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وتستهدف المسابقة نشر الوعي بالسيرة النبوية، وتعميق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، وتشجيع الجمهور على القراءة والتدبر في سيرته وأخلاقه، من خلال مجموعة من الأسئلة والمحتويات التي تتناول مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه، وشمائله، ودروسه التربوية والإنسانية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الخطة تأتي في إطار إحياء هذه المناسبة المباركة بصورة دعوية وعلمية وإعلامية متكاملة، وإبراز جوانب من أنوار السيرة النبوية وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله، وتعميق محبته في النفوس، وترسيخ الاقتداء به، بما يعزز القيم النبوية في حياة المجتمع.