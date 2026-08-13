جديد في الزمالك.. بيزيرا راجع وقرصة ودن لـ شيكوبانزا واعتزال عبدالله السعيد

يختتم نادي الزمالك معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم بمواجهة فريق اورانچ قبل ان ينتقل الفريق للتدرب علي الملعب الفرعي في الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق بطولة الدوري

عودة شيكو بانزا وبيزيرا

وتواصل البرازيلي خوان بيزيرا تواصل مع أحد لاعبي الزمالك وإخطاره بوصوله للقاهرة خلال أسبوع للإجتماع مع إدارة النادي وحسم الموقف بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق

فيما يصل شيكو بانزا القاهره صباح السبت لقلاهرة وفسر اللاعب تأخيره علي إنه كان يرغب في حصول نجله علي الجنسية البرتغالية والنادي سيوقع عليه عقوبه الغياب لحوالي 15يوم

موقف الزمالك من عبدالله السعيد

ويرفض نادي الزمالك فسخ عقد عبد الله السعيد قبل يومين من إغلاق باب الإنتقالات في مصر وبعدها يكون القرار النهائي للاعب والأقرب هو إعلان إعتزال اللاعب.

كما تواصل نادي الزمالك مع حمزه المثلوثي بعد قراره بشكوي النادي في الفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة والنادي سوف يرسل له جزء مالي والباقي خلال قسطين مختلفين

نادي الزمالك يقوم بتعيين أحمد حسني كمدير إداري للنادي والذي عمل في فتره سابقه في وقت المجلس السابق