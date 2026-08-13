عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن مصير خوان بيزيرا مع الزمالك

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن موقف نادي الزمالك من أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك: “اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا ووكيله عارفين جيداً أن نادى الزمالك لن يقوم بفسخ التعاقد معه من طرف واحد لعدم مرور أكثر من 3 أسابيع على تغيبه عن معسكر الإعداد وقبل إنتهاء 3 أسابيع اللاعب هيكون في القاهرة مستعد لتطبيق لائحة الفريق عليه وللعلم القيد فى الإمارات ينتهى 28 سبتمبر”.

وكان الزمالك قد تلقى عرضًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي لضم بيزيرا، ورد النادي بعرض مضاد يتضمن الحصول على 6 ملايين دولار صافيًا، إلى جانب حوافز إضافية، وفقًا لما كشفه خطاب الزمالك بشأن تفاصيل المفاوضات.

وبذلك، تبدو أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك مرشحة لمزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل، مقابل رغبة النادي في تحقيق أكبر استفادة فنية ومالية من الصفقة.