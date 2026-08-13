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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اكتمال أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم للوحدة النووية الأولى UCB بالضبعة

الضبعة
الضبعة
وفاء نور الدين

أُعلنت هيئة المحطات النووية في بيان رسمي لها انه  في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10/08/2026، وفي تمام الساعة 2:55 صباحاً، تم الانتهاء بنجاح من أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم للوحدة النووية الأولى (UCB) بمشروع المحطة النووية بالضبعة. حيث يُعد مبنى التحكم أحد المباني الرئيسية بالوحدة النووية، حيث يضم الأنظمة والمعدات اللازمة لمراقبة وتشغيل أنظمة الوحدة والتحكم فيها، بما يضمن التشغيل الآمن والموثوق للوحدة النووية وفقًا لمتطلبات الأمان والسلامة النووية.

وشملت الأعمال التخصصية التي تم تنفيذها صب الحوائط الخرسانية لعدد ثلاث قطاعات بالمبنى بداية من المنسوب +4.700 متر وحتى المنسوب +8.400 متر، بإجمالي حجم خرسانة بلغ 430 متراً مكعباً. كما تضمنت الأعمال صب البلاطة الخرسانية للقطاع رقم 10 من المنسوب +8.400 متر إلى المنسوب +8.900 متر، بإجمالي حجم خرسانة بلغ 120 متراً مكعباً، ليبلغ بذلك إجمالي حجم الصبة الخرسانية التي تم إنجازها 550 متراً مكعباً خلال 11 ساعة من العمل المتواصل 11 ساعة متواصلة، بمشاركة حوالي 90 مهندس وعامل، بما يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المتواصل بين فرق العمل بالموقع، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير والأكواد الفنية المعتمَدة في الوثائق واللوحات التصميمية، واستناداً إلى نتائج الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية الناجحة، بما يكفل السلامة الإنشائية للمبنى.

وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الخرسانة المنفذة في هذه المرحلة لمبنى التحكم بالوحدة النووية الأولى أكثر من 4,000 متر مكعب منهم 2,500 متر مكعب حوائط خرسانية و1,500 متر مكعب بلاطات خرسانية.

وفي هذا السياق، صرح السيد الدكتور مهندس شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: “إن الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم للوحدة النووية الأولى أحد المباني الرئيسية بالمحطة الذي يحتوي على غرفة التحكم الرئيسية والاحتياطية للمحطة النووية(UCB) يمثل خطوة هامة وإنجازاً جديداً يضاف إلى سجل تقدم الأعمال الإنشائية بالموقع. هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق والتعاون المثمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء—المالك والمشغل للمشروع—وشريكتها شركة «أتوم ستروي إكسبورت» المقاول العام الروسي للمشروع. وتستمر الهيئة في متابعة دقيقة لكافة المخططات والمراحل التنفيذية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي.”

كما صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ش.م. ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، قائلاً: “يُعد إنجاز أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم (UCB) خطوة متقدمة نحو استكمال الأنظمة الحيوية والمباني الرئيسية للوحدة النووية الأولى، وهو ما يبرهن على الاحترافية العالية والالتزام الصارم لمختلف فرق العمل في المشروع للجداول الزمنية المحددة.”

ويُمثل اكتمال أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم دليلاً جديداً على التسارع والتقدم المتواصل في أعمال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

جدير بالذكر أن كافة أعمال الإنشاءات والتركيبات تُنفَّذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتخضع لعمليات التفتيش والفحص الدقيقة من قِبَل فرق المتابعة والإشراف التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الرقابية والموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يضمن الالتزام التام بأقصى درجات الأمان والسلامة والجودة.

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