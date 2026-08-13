المحطات النووية: اكتمال الصبة الخرسانية لمبنى تحكم أول وحدة بمحطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الانتهاء بنجاح من أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم للوحدة النووية الأولى (UCB) بمشروع المحطة النووية بالضبعة؛ حيث يُعد مبنى التحكم أحد المباني الرئيسية بالوحدة النووية، حيث يضم الأنظمة والمعدات اللازمة لمراقبة وتشغيل أنظمة الوحدة والتحكم فيها، بما يضمن التشغيل الآمن والموثوق للوحدة النووية وفقًا لمتطلبات الأمان والسلامة النووية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن الأعمال التخصصية التي تم تنفيذها شملت صب الحوائط الخرسانية لعدد ثلاث قطاعات بالمبنى بداية من المنسوب +4.700 متر وحتى المنسوب +8.400 متر، بإجمالي حجم خرسانة بلغ 430 متراً مكعباً. كما تضمنت الأعمال صب البلاطة الخرسانية للقطاع رقم 10 من المنسوب +8.400 متر إلى المنسوب +8.900 متر، بإجمالي حجم خرسانة بلغ 120 متراً مكعباً، ليبلغ بذلك إجمالي حجم الصبة الخرسانية التي تم إنجازها 550 متراً مكعباً خلال 11 ساعة من العمل المتواصل 11 ساعة متواصلة، بمشاركة حوالي 90 مهندسًا وعاملًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المتواصل بين فرق العمل بالموقع، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير والأكواد الفنية المعتمَدة في الوثائق واللوحات التصميمية، واستناداً إلى نتائج الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية الناجحة، بما يكفل السلامة الإنشائية للمبنى.

وبلغ إجمالي حجم الخرسانة المنفذة في هذه المرحلة لمبنى التحكم بالوحدة النووية الأولى أكثر من 4,000 متر مكعب منهم 2,500 متر مكعب حوائط خرسانية و1,500 متر مكعب بلاطات خرسانية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور شريف حلمي إن الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم للوحدة النووية الأولى - أحد المباني الرئيسية بالمحطة الذي يحتوي على غرفة التحكم الرئيسية والاحتياطية للمحطة النووية (UCB) - يمثل خطوة مهمة وإنجازاً جديداً يضاف إلى سجل تقدم الأعمال الإنشائية بالموقع.

وأكد حلمي أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التنسيق والتعاون المثمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء—المالك والمشغل للمشروع—وشريكتها شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المقاول العام الروسي للمشروع، مضيفا أن الهيئة تستمر في المتابعة الدقيقة لكافة المخططات والمراحل التنفيذية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي.

كما صرح نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ش.م. ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة أليكسي كونونينكو، قائلاً: "يُعد إنجاز أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم (UCB) خطوة متقدمة نحو استكمال الأنظمة الحيوية والمباني الرئيسية للوحدة النووية الأولى، وهو ما يبرهن على الاحترافية العالية والالتزام الصارم لمختلف فرق العمل في المشروع للجداول الزمنية المحددة".

ولفتت الهيئة إلى أن اكتمال أعمال الصبة الخرسانية لمبنى التحكم يمثل دليلاً جديداً على التسارع والتقدم المتواصل في أعمال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

جدير بالذكر أن كافة أعمال الإنشاءات والتركيبات تُنفَّذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتخضع لعمليات التفتيش والفحص الدقيقة من قِبَل فرق المتابعة والإشراف التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الرقابية والموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يضمن الالتزام التام بأقصى درجات الأمان والسلامة والجودة.