سب وزيرة سابقة.. اليوم نظر إشكال محامي لوقف تنفيذ حكم حبسه 3 سنوات

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة اليوم، في الإشكال المقدم من دفاع المحامي علي أيوب، لوقف تنفيذ حبسه 3 سنوات مؤقتا في القضية المعروفة بـ سب وقذف وزيرة الثقافة السابقة، لحين تحديد جلسة نظر الطعن بالنقض.

تأييد حكم حبس علي أيوب

وفي السابق، قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، تأييد حكم حبس علي المحامي علي أيوب، 3 سنوات بتهمة سب وزيرة الثقافة.

تفاصيل الواقعة

وكانت محكمة مستأنف حدائق القبة، رفضت طلب المحامى على أيوب برد المحكمة التي تنظر الاستئناف المقدم منه على حبسه 3 سنوات، وذلك بتهمة سب جيهان زكي وزيرة الثقافة.

وكانت قضت محكمة جنح حدائق القبة "أول درجة" بالحبس 3 سنوات على المحامى على أيوب، مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه و50 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.