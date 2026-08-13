وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث يبحث وزير الخارجية ونظيره الإماراتي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي، على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية، وأهمية استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها.

وشدد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي على ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني .