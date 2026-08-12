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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. مدينة الشروق تبدأ تشغيل المواصلات الخارجية للقاهرة الكبرى| تعرف على الخطوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

في استجابة مباشرة لمطالب واحتياجات سكان مدينة الشروق، أعلن المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بدء التشغيل الفعلي لمنظومة المواصلات الخارجية، وربط المدينة بالقاهرة الكبرى، في خطوة مهمة طال انتظارها وتمثل إضافة جديدة للخدمات المقدمة لسكان المدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمنظومة النقل والمواصلات داخل المدن الجديدة، 

 وكذلك تعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة المواصلات الداخلية والخارجية.

في هذا الإطار، أعلن المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس الجهاز، وبحضور المهندس أحمد شوقي، المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، الانتهاء من البروتوكول الخاص بتشغيل خطوط المواصلات الخارجية بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، برئاسة المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبحضور محمد القصيري، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش، وأحمد مصطفى وعلاء الدين مصطفى مديرى التفتيش بالجهاز، وبالتعاون مع شركة نيو الماسة للنقل الجماعي. وبحضور المهندس عماد شحاته نائب رئيس الجهاز للتنمية.

شهد اليوم بدء التشغيل الفعلي للخط الخارجي M5، ليربط مدينة الشروق بعدد من المناطق والمحاور الحيوية، بما يسهم في توفير وسيلة انتقال أكثر سهولة للسكان، وفتح مسار مباشر لخدمة المتجهين من المدينة وإليها.

خط M5 لخدمة سكان الشروق

يمتد مسار الخط لخدمة مناطق:

 الخط الاول 

مدينة الشروق – 70 عمارة – دار مصر – إسكان الشباب – العبور – السور القديم – ميدان الكمين – أكاديمية الشروق – الجامعة البريطانية – بوابة مدينتي (1) – طريق السويس – عباسـية – رمسيس – التحرير – نادي السكة – جامعة عين شمس – أول عباس – أول مكرم – سيتي سنتر ألماظة.

تشغيل خطين إضافيين خلال الفترة القادمة

وفي إطار استكمال منظومة المواصلات الخارجية والتوسع في نطاق الخدمة، سيتم تشغيل خطين إضافيين خلال الفترة القريبة القادمة، بما يسهم في توفير خيارات انتقال أكثر سهولة وربط المدينة بعدد أكبر من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

الخط الثاني مدينة الشروق – شبرا الخيمة

ويمتد مسار الخط من:

مدينة الشروق – طريق السويس – طريق النصر – كوبري النزهة – حدائق القبة – مسطرد – شبرا الخيمة.

وذلك لخدمة سكان الشروق والمتجهين إلى مناطق شرق وشمال القاهرة وشبرا الخيمة.

الخط الثالث مدينة الشروق – التجمع الأول – التجمع الخامس

ويمتد مسار الخط عبر:

مدينة الشروق – طريق السويس – الكيلو 4.5 – الرحاب – التجمع الأول – التجمع الخامس. بما يعزز حركة الربط بين مدينة الشروق ومناطق القاهرة الجديدة والتجمعات السكنية والخدمية المحيطة.

أكد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن تشغيل المواصلات الخارجية يأتي في إطار الاستجابة الفورية لمطالب السكان، مشددًا على أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على الاستماع إلى احتياجات المواطنين وتحويل المطالب إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وقال رئيس الجهاز: نعمل ليلًا ونهارًا من أجل مدينة الشروق وسكانها، وما يطلبه المواطنون محل اهتمام ومتابعة لحظة بلحظة، ونعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع. جهاز المدينة والسكان إيد واحدة، والهدف واحد.. تقديم أفضل خدمة وتحقيق ما يليق بسكان الشروق.”

وأضاف أن ما تم اليوم من تشغيل منظومة المواصلات الخارجية يمثل خطوة جديدة في ملف الخدمات، مؤكدًا أن العمل خلال الفترة المقبلة سيستمر على جميع الملفات والقطاعات، للوصول بالخدمات إلى مستوى أفضل، بما يتناسب مع احتياجات سكان المدينة وتطلعاتهم.

الشروق التجمع التجمع الخامس المواصلات الخارجية القاهرة الكبرى المدن الجديدة مدينتي جامعة عين شمس

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