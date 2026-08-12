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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد إسلام: تكليف الرئيس السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب يمثل امتدادًا لنهج الدولة المصرية

المهندس أحمد إسلام
المهندس أحمد إسلام

أكد المهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب يمثل امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب، وحرص القيادة السياسية على فتح مساحات جديدة أمامهم للمشاركة والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم تجاه مختلف قضايا المجتمع.

وقال أحمد إسلام إن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب، من خلال برامج التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر، وإتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في مختلف المجالات، بما ساهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

 ثروة حقيقية من الطاقات والقدرات الشبابية

وأضاف أن مصر دولة شابة، وتمتلك ثروة حقيقية من الطاقات والقدرات الشبابية التي يجب الاستمرار في الاستثمار فيها، مؤكدًا أن تمكين الشباب لا يقتصر على منحهم الفرص، وإنما يتطلب أيضًا إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم بصورة مستمرة حتى يكونوا قادرين على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر حقيقي في المجتمع.

وأشار أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف جهود تدريب وتمكين الشباب، خاصة في ظل الاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن المحليات تحتاج إلى كوادر شابة مؤهلة تمتلك الوعي والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم احتياجاتهم والتعامل مع التحديات الموجودة على أرض الواقع.

وشدد على أن الاستثمار في الكوادر الشبابية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، وأن إعداد الشباب للمشاركة في العمل العام يجب أن يبدأ من خلال برامج تدريبية متخصصة تمنحهم المعرفة والمهارات اللازمة، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم للممارسة الفعلية وتحمل المسؤولية.

الرئيس السيسي الدولة المصرية تمكين الشباب منصة وطنية تفاعلية للشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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