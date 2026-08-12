بسمة وهبة: بدل ما توجعوا أهالي ضحايا الحادث أكتر.. ورّونا تبرعاتكم

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة مؤثرة إلى من ينتقدون أهالي ضحايا قرى بحر البقر، مطالبة إياهم باختيار التوقيت المناسب للنقد، وعدم زيادة وجع الأسر التي تعيش حالة من الموت والفقد.

وقالت إن من يرى أن لديه ما يقدمه للأسر المكلومة، فالأفضل أن يترجم ذلك إلى دعم حقيقي، قائلة: «بدلاً ما حضرتك واللي زي حضرتك لو كل واحد دفع 100 جنيه.. 500 جنيه لكل أسرة في مصابهم وحزنهم ووجعهم كانت حتبقى حلوة أوي».

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ النقد، حتى لو كان صحيحًا، «مش وقته أبداً»، مشيرة إلى أن تقديم الدعم والمواساة في مثل هذه الظروف يمكن أن «يدخل السرور على قلبهم»، لأن فقد الأبناء أمر بالغ الصعوبة، ولا يستطيع أحد أن يشعر بحجم هذا الألم إلا من عاشه.

وتابعت، أن الإنسان يمكنه أن يختلف مع اختيارات الآخرين كما يشاء، لكن عندما يكون الناس في «توقيت صعب، موت وفقد»، فإن الرحمة يجب أن تكون حاضرة قبل أي انتقاد أو تنظير.

وواصلت، أن من غير المقبول توجيه أسئلة أو انتقادات إلى أسرة مكلومة بينما أفرادها «بيغسلوا ولادهم وبيدفنوهم»، متسائلة: «هو حضرتك ملقتش غير التوقيت ده وهم بيغسلوا ولادهم وبيدفنوهم عشان تعاتبهم وتنتقدهم؟». وأكدت أن هؤلاء الأشخاص في هذه اللحظة لا يحتاجون إلى العتاب، وإنما يحتاجون إلى المواساة والدعم.

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