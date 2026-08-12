مدبولي: إلغاء الفقرات الفنية باحتفالية تحيا مصر تقديرًا لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات احتفالية مرور 12 عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر، تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا ومصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية.

مساندة المواطنين في الأزمات

وأكد مدبولي أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسؤولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من الحادث الأليم، في إطار دوره التنموي والإنساني القائم على التكافل الوطني ومساندة المواطنين في الأزمات.

100 رحلة عمرة لوالدي الضحايا والمصابين

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية من صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة ومساندتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وشدد رئيس الوزراء على أن صندوق تحيا مصر سيواصل أداء رسالته التنموية والإنسانية، وتعزيز دوره في دعم الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين المتضررين، بما يعكس قيم التكافل والمسؤولية الوطنية.