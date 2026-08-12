مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في التنمية.. ودعم ملايين المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق تحيا مصر نجح على مدار 12 عامًا منذ تأسيسه في ترسيخ نموذج وطني متميز للعمل التنموي والإنساني، بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق أصبح شريكًا أساسيًا في جهود التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها.

احتفالية مرور 12 عامًا

جاء ذلك خلال احتفالية مرور 12 عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، حيث استهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.



وقال مدبولي إن السنوات الـ12 الماضية جسدت معنى العطاء الحقيقي، ورسخت نموذجًا وطنيًا فريدًا في العمل التنموي والإنساني، مؤكدًا أن إنجازات الصندوق لم تكن مجرد أرقام، وإنما انعكست بصورة مباشرة على حياة ملايين المواطنين.



وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق تحيا مصر ساهم في تقديم الدعم لملايين المواطنين، وتطوير آلاف المنازل، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



مدبولي: صندوق تحيا مصر ساهم في القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المهم الذي لعبه الصندوق في دعم القطاع الصحي، من خلال المساهمة في القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، ومكافحة مسببات فقدان الإبصار، إلى جانب توفير أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية.



وأكد أن هذه الجهود كان لها انعكاس مباشر على تحسين جودة حياة ملايين المصريين، من خلال دعم المنظومة الصحية وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.



مدبولي: العمل الإنساني لا يعرف حدودًا

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رسالة صندوق تحيا مصر لم تقتصر على الداخل المصري، وإنما امتدت إلى خارج الحدود، تأكيدًا على أن العمل الإنساني لا يعرف حدودًا، مشيرًا إلى القوافل الإغاثية الضخمة التي جرى تنظيمها لمساعدة الأشقاء في غزة ولبنان.



وأضاف أن جهود الصندوق في مجال العمل الإنساني شهدت تحقيق 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية، بما يمثل شهادة دولية على حجم وتأثير الجهد الوطني الذي يقدمه الصندوق.



حزمة مساعدات جديدة للأسر الأولى بالرعاية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صندوق تحيا مصر يواصل مسيرة العطاء من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضح أن الحزمة تشمل توفير المواد الغذائية واللحوم، وتوزيع الملابس الجديدة، إلى جانب الأجهزة المنزلية، بما يستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المشروعات والمبادرات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، وتوسيع نطاقها بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.



واختتم مدبولي بالتأكيد على أن صندوق تحيا مصر يمثل نموذجًا للعمل الوطني المشترك، وأن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات والمبادرات التي تعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية، وتدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أفضل لكل المصريين.