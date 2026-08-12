صندوق تحيا مصر يقدم 100 رحلة عمرة مجانية في الذكرى الـ12 لتأسيسه

قدم صندوق تحيا مصر 100 رحلة عمرة مجانية في الذكرى الـ 12 لتأسيس الصندوق.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإهداء مجموعة من المواطنين اوراق العمرة المجانية التي يقدمها الصندوق.



وتأتي الاحتفالية احتفاءً بمسيرة حافلة بالعطاء لصندوق تحيا مصر، وما قدمه على مدار 12 عامًا من مبادرات ومشروعات أسهمت في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة، بما رسخ دوره كأحد الكيانات الوطنية الفاعلة في العمل المجتمعي.

ويعكس اختيار مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذه المناسبة ما تتمتع به المدينة من مقومات وبنية أساسية متطورة ومنشآت مؤهلة لاستقبال الفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانتها كوجهة متكاملة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات والاحتفالات ذات الطابع الوطني والدولي.

