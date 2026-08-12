يوم رياضي ساخن.. الزمالك يفوز وعبدالله السعيد يرحل وتريزيجيه فى السعودية وحمدى يجدد للوكرة

شهدت الساحة الرياضية، امس الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على المستويين المحلي والعالمي، كان أبرزها فوز الزمالك على البلاستيك وديًا، إلى جانب تطورات جديدة بشأن عبدالله السعيد، وإعلان عدد من الأندية عن صفقات وتمديدات تعاقدية، بالإضافة إلى أخبار برشلونة ومحمد صلاح.

الزمالك يهزم البلاستيك وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على البلاستيك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل أهداف الزمالك كل من عدي الدباغ، ومحمود بنتايج، وحسام أشرف، ليواصل الفريق تحضيراته للموسم المقبل.

إذاعة مباراة الأهلي وبرشلونة عبر أون سبورت

أعلنت قناة أون سبورت إذاعة مباراة الأهلي وبرشلونة الودية، والمقرر إقامتها ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة المرتقبة.

برشلونة يعلن إصابة روني بردغجي

أعلن نادي برشلونة تعرض لاعبه روني بردغجي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، في ضربة قوية للفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد.

الرياض السعودي يضم محمود تريزيجيه

أعلن نادي الرياض السعودي تعاقده مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في صفقة جديدة للاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، ليواصل مشواره في الملاعب السعودية.

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات محمد صلاح مع طرابزون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقل مباريات محمد صلاح مع فريق طرابزون سبور، في ظل الاهتمام الكبير بمتابعة النجم المصري خلال تجربته الجديدة في الدوري التركي.

عبدالله السعيد يفسخ تعاقده مع الزمالك

أعلن وكيل أعمال عبدالله السعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، لتنتهي بذلك مسيرته مع الفريق الأبيض.

الوكرة يجدد عقد حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة القطري تمديد تعاقده مع لاعب الوسط المصري حمدي فتحي حتى عام 2029، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

طلائع الجيش يضم أيمن أمير عبدالعزيز

أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع أيمن أمير عبدالعزيز، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

غيابات بالجملة عن أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان

كشف أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، عن غياب إيميليانو مارتينيز، وإزري كونسا، وأولي واتكينز عن مواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي.

ستراسبورج يضم حارس تشيلسي

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي تعاقده مع الحارس فيليب يورجينسين، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة