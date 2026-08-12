مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: تنازل أوكرانيا عن أي جزء من أراضيها غير مطروح على طاولة المفاوضات

قال الدكتور إيفان أوس، المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن توقيت طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترحات لإنهاء الحرب يرتبط بوجود مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى مسار المفاوضات، بعد انخراطها في هذا المسار منذ فبراير الماضي.

وأضاف أوس خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي يسعى إلى دفع واشنطن لدعم المقترح الأوكراني، مؤكداً أن المفاوضات المقبلة يجب أن تختلف عن سابقاتها، خصوصاً في ظل رفض كييف تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا مقابل إنهاء الحرب.

وأوضح أن المقترح الجديد يتضمن تجميد القتال عند خطوط الجبهة الحالية، مع مطالبة الولايات المتحدة بمزيد من الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا على إقناع روسيا بالموافقة، مشدداً على أن التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية «ليس مطروحاً على الطاولة»، وأن كييف تتطلع إلى مفاوضات تقود إلى إنهاء الحرب.