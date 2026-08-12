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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تهدد سلامة المرضى.. الصحة تلغي تراخيص ثلاثة بنوك دم في 3 محافظات

اغلاق بنوك دم
اغلاق بنوك دم
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إلغاء تراخيص ثلاثة بنوك دم تابعة لمستشفيات العبور بمحافظة الشرقية والكويتي بمحافظة القليوبية والراعي الصالح بمحافظة القاهرة، وذلك عقب حملات تفتيشية موسعة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص لضبط منظومة العمل بالمنشآت الطبية الخاصة. 

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ، بتكثيف الحملات الرقابية المستمرة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان التزامها بالمعايير القياسية حرصًا على سلامة المرضى وصحتهم.

مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجان المرور والتفتيش رصدت مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولائحته التنفيذية والقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته.

وشملت هذه المخالفات عدم وجود أجهزة خاصة بفحص الفيروسات لأكياس الدم والبلازما لضمان خلوها من المسببات المرضية، وعدم مطابقة درجات حرارة ثلاجات حفظ أكياس الدم للمعايير القومية للحفظ، وعدم مطابقة درجات حرارة أجهزة التجميد العميق الخاصة بحفظ البلازما للاشتراطات الطبية المعتمدة، إلى جانب عدم وجود استبيانات طبية لبعض المتبرعين للتحقق من استيفائهم للاشتراطات القومية للتبرع بالدم والبلازما.

من جانبه ، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية وتنفيذ قرار إلغاء تراخيص بنوك الدم المذكورة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة تتعلق بأمن وسلامة الدم ومشتقاته باعتبارها ركيزة أساسية في إنقاذ حياة المرضى، ومؤكدًا الاستمرار في المتابعة والرقابة الميدانية على المنشآت الطبية بمختلف أنواعها واتخاذ القرارات الفورية الرادعة حال ضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

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