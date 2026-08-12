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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي

هرمز
هرمز
محمد على

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز”، نقلاً عن مسئولين أمريكيين مطلعين، أن تقييماً للاستخبارات العسكرية الأمريكية خلص إلى أن الأولوية الاستراتيجية لإيران قد تحولت من برنامجها النووي إلى مضيق هرمز.

وأفاد مسئولون بأن التقييم خلص إلى أن طهران تنظر الآن إلى مضيق هرمز كمصدر نفوذ أقوى وأكثر فعالية من برنامجها النووي، لا سيما بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية خلال المراحل الأولى من النزاع.

كما حذر مسئولون عسكريون الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب من أن أي عملية أمريكية للاستيلاء على المضيق ستكون طويلة ومكلفة وخطيرة، دون أي ضمان للنجاح، وفقًا للتقرير.

واتفق ثلاثة مسئولين أوروبيين ومسئولان من دول الخليج العربي مع التقييم، قائلين إن محاولة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية ستكون عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر، قد تعرض السفن الحربية الأمريكية لهجمات صواريخ كروز أو طائرات مسيرة، وترفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، ولا تضمن تحقيق نصر حاسم، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي نيوز”. 

في المقابل، رفضت إدارة ترامب التقييم، قائلة إن مضيق هرمز "تحت السيطرة الكاملة للبحرية الأمريكية"، وإن الحصار الذي تفرضه واشنطن يعني أن أي شيء لن يصل إلى إيران إلا بإذن من الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”. 

وأضاف مسئول إداري أن المضيق ممر مائي دولي لا تسيطر عليه أي جهة، وقال إن أي طرق مؤقتة ستعمل دون موافقات أو تصاريح أو رسوم أو غيرها من الرسوم.

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