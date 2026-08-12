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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لإجراء محادثات أمنية مشتركة

الرئيس الإيراني يستقبل وزير الداخلية الباكستاني
الرئيس الإيراني يستقبل وزير الداخلية الباكستاني
محمد على

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ، موجود في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسلام آباد جهودها لتسهيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، للصحفيين في إسلام آباد، إن باكستان تواصل جهودها في الوساطة لحل القضايا العالقة والمساعدة في خفض حدة الصراع في المنطقة.

وأضاف أندرابي: "إن الوزير يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين، والمشاركة البناءة بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية".

تأتي زيارة نقوي في الوقت الذي تواصل فيه باكستان تسهيل الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط جهود لحل القضايا العالقة وإنهاء القتال في الشرق الأوسط.

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