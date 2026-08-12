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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طوكيو تدين وتحتج على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان

طوكيو تدين وتحتج على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان
طوكيو تدين وتحتج على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان
أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل باتجاه بحر اليابان، صباح اليوم الأربعاء، يُعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأدان وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، إطلاق الصاروخ، قائلًا للصحفيين إن "اليابان قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وقال كويزومي: "إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشكل أفعالها تهديدًا للسلام والأمن في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ أُطلق حوالي الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي من منطقة قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وقطع مسافة 690 كيلومترًا تقريبًا، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأضافت الوزارة أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنسق بشكل وثيق لتحليل تفاصيل الحادث.

وزارة الدفاع اليابانية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إطلاق الصاروخ

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