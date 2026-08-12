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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور للصومالى عمر آرتان.. موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان وأستون فيلا
باريس سان جيرمان وأستون فيلا
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم، الأربعاء، إلى ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، لمتابعة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بعد ما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليحجز مقعده في كأس السوبر الأوروبي للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه مع بداية الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من الفريقين.

يأمل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي في مواصلة سلسلة نجاحاته، بينما يسعى أستون فيلا إلى تفجير مفاجأة وانتزاع اللقب من منافسه الفرنسي.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مهمة بث ونقل مباراة كأس السوبر الأوروبي في مصر والشرق الأوسط، عبر قناة "بي إن سبورت 1" لإذاعة مواجهة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا.

الصومالي عمر أرتان يدخل التاريخ

يواصل الحكم الصومالي عمر أرتان استعداداته المكثفة لخوض واحدة من أهم المباريات في مسيرته التحكيمية، بعدما أسند إليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مهمة إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

ويستعد أرتان للمباراة المرتقبة من خلال تدريبات وتجهيزات بدنية وفنية، حيث حرص خلال الفترة الماضية على الحفاظ على جاهزيته عبر إدارة مباريات في الصومال والدوري الكويتي، قبل وصوله إلى مدينة سالزبورغ النمساوية استعدادًا للمواجهة.

وتحمل المباراة أهمية تاريخية للحكم الصومالي، إذ سيكون أول حكم غير أوروبي يتولى إدارة مباراة في كأس السوبر الأوروبي، في إنجاز بارز للتحكيم الأفريقي والصومالي.

وتأتي هذه الفرصة لأرتان بعد أسابيع صعبة، بعدما كان ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، لكنه لم يتمكن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، ليغيب عن المونديال رغم اختياره ضمن قائمة الحكام.

ويخوض أرتان السوبر الأوروبي برفقة طاقم تحكيم يضم المساعد الجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد والكيني ستيفن إليزار أونياتو ييمبي، في المباراة التي تجمع بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ببطل الدوري الأوروبي أستون فيلا.

باريس سان جيرمان أستون فيلا عمر أرتان باريس وأستون فيلا كأس السوبر الأوروبي

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