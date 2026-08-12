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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم، الأربعاء، إلى ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، لمتابعة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بعد ما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليحجز مقعده في كأس السوبر الأوروبي للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه مع بداية الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من الفريقين.

يأمل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي في مواصلة سلسلة نجاحاته، بينما يسعى أستون فيلا إلى تفجير مفاجأة وانتزاع اللقب من منافسه الفرنسي.

في المقابل، يخوض أستون فيلا اللقاء بصفته بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بحثًا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي وتحقيق أول تتويج له بكأس السوبر، في مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا.

وتحمل المباراة أهمية تاريخية خاصة، إذ ستكون النسخة الـ51 من كأس السوبر الأوروبي، كما تشهد استضافة النمسا للبطولة للمرة الأولى، بينما تصبح مدينة سالزبورج مسرحًا لأول نهائي أوروبي كبير للأندية في تاريخها.

باريس سان جيرمان أستون فيلا كأس السوبر الأوروبي 2026 كأس السوبر الأوروبي السوبر الأوروبي

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