قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يحسم صفقة حارس بارما.. وسوزوكي يقترب من الإعارة

الحارس الياباني زيون سوزوكي
الحارس الياباني زيون سوزوكي
إسلام مقلد

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صفقة الحارس الياباني زيون سوزوكي، قادمًا من بارما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تستهدف تدعيم مركز حراسة المرمى للمستقبل.

رومانو: الصفقة حُسمت

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق نهائي مع بارما للتعاقد مع سوزوكي، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت محسومة بين الناديين.

وأوضح رومانو أن الحارس الياباني سينضم إلى باريس سان جيرمان ضمن خطة النادي لبناء فريقه للمستقبل، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 35 مليون يورو.

 

باريس يخطط لإعارة الحارس

ولا يبدو أن باريس سان جيرمان يخطط للاحتفاظ بسوزوكي ضمن قائمته مباشرة، إذ يدرس النادي الفرنسي إعارته خلال الموسم المقبل، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل منتظم واكتساب المزيد من الخبرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة النادي في تطوير الحارس الياباني على المدى الطويل، بدلًا من بقائه حبيس مقاعد البدلاء وعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

 

يوفنتوس أبرز المرشحين لاستعارته

وبحسب رومانو، يبرز يوفنتوس الإيطالي كأحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات سوزوكي على سبيل الإعارة، على أن يتخذ النادي الإيطالي قراره النهائي خلال الفترة المقبلة.

وبذلك، يبدو أن سوزوكي أمام مرحلة جديدة في مسيرته، تبدأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، قبل خوض تجربة إعارة محتملة تتيح له اللعب بانتظام ومواصلة التطور.

نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان زيون سوزوكي بارما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد