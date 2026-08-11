باريس سان جيرمان يحسم صفقة حارس بارما.. وسوزوكي يقترب من الإعارة

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صفقة الحارس الياباني زيون سوزوكي، قادمًا من بارما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تستهدف تدعيم مركز حراسة المرمى للمستقبل.

رومانو: الصفقة حُسمت

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق نهائي مع بارما للتعاقد مع سوزوكي، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت محسومة بين الناديين.

وأوضح رومانو أن الحارس الياباني سينضم إلى باريس سان جيرمان ضمن خطة النادي لبناء فريقه للمستقبل، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 35 مليون يورو.

باريس يخطط لإعارة الحارس

ولا يبدو أن باريس سان جيرمان يخطط للاحتفاظ بسوزوكي ضمن قائمته مباشرة، إذ يدرس النادي الفرنسي إعارته خلال الموسم المقبل، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل منتظم واكتساب المزيد من الخبرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة النادي في تطوير الحارس الياباني على المدى الطويل، بدلًا من بقائه حبيس مقاعد البدلاء وعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

يوفنتوس أبرز المرشحين لاستعارته

وبحسب رومانو، يبرز يوفنتوس الإيطالي كأحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات سوزوكي على سبيل الإعارة، على أن يتخذ النادي الإيطالي قراره النهائي خلال الفترة المقبلة.

وبذلك، يبدو أن سوزوكي أمام مرحلة جديدة في مسيرته، تبدأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، قبل خوض تجربة إعارة محتملة تتيح له اللعب بانتظام ومواصلة التطور.