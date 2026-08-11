برشلونة يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم فيران توريس

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن رفض نادي برشلونة أول عرض مالي رسمي تقدم به باريس سان جيرمان لشراء فيران توريس مهاجم الفريق.

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن نادي باريس سان جيرمان قدم عرض بقيمة 40 مليون يورو بجانب 10 ملايين متغييرات لإتمام صفقة فيران توريس.

وفي الوقت ذاته نجح باريس سان جيرمان في إنهاء كافة التفاصيل الشخصية الخاصة باللاعب قبل التوصل لاتفاق مع النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحفية أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على 50 مليون يورو على الأقل مقابل رحيل اللاعب

كما يرتبط ملف رحيل فيران بالتعاقد مع رودري لاعب مانشستر سيتي حيث يحاول برشلةنى تحقيق توازن مالي بين صفقة بيع فيران والتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

واختتمت الصحيفة الكتالونية تقريرها عن الأزمة الجديدة داخل برشلونة حيث أن رحيل فيران سيترك الفريق بحاجة لمهاجم جديد، خاصة بعد رحيل ليفاندوفسكي، وهو ما يجعل النادي أمام معادلة صعبة وهو تحسين جودة الفريق مع خسارة عنصر هجومي يحتاجه فليك.