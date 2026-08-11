بديل أراوخو.. برشلونة يتحرك لضم نجم برازيلي جديد

كشفت تقارير إعلامية، تحرك نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرازيلي ناتان دي سوزا، مدافع ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء اهتمام برشلونة باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لتعويض رحيل الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة، في صفقة تشمل بندًا للشراء بقيمة 55 مليون يورو.

وقال تقرير قناة «TNT Sports Brazil» إن النادي الإسباني يضع اللاعب على رأس اهتمامته.



وشارك ناتان دي سوزا 97 مباراة مع ريال بيتيس منذ انضمامه للفريق في 2024، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا نحو 25 مليون يورو وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»

وكان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي،، تعاقده مع المدافع الأوروجوياني أراوخو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال البالغ من العمر 27 عامًا، في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: «لا أطيق الانتظار لبدء المشوار. أنا سعيد جدًّا جدًّا، أنا متحمس لوجودي هنا في هذا النادي العظيم ذي التاريخ العريق. أنا متحمس لمقابلة زملائي في الفريق، ومتحمس لبدء اللعب، وأنا متحمس جدًّا ومستعد تمامًا للانطلاق».