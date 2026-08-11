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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 إرشادات تجنبك الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية
عبدالصمد ماهر

في إطار دورها التوعوي لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين وفي إطار مبادرة 100 مليون صحة نشرت وزارة الصحة والسكان ؤ مجموعة من الإرشادات التوعوية للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجهت الوزارة مجموعة من الإرشادات الصحية الهامة للمواطنين للحد من الإصابة بضغط الدم  والتي تتمثل في التالي :- 

ارشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم 

. قلل تناول الملح

.وتناول الفواكه والخضروات

. تجنب الدهون المشبعة والمتحولة

. امتنع عن التدخين

. تجنب شرب الكحول

. مارس النشاط البدني المنتظم

الصحة: حملة «100 يوم صحة» تقدم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 10 ملايين و966 ألفًا و291 خدمة طبية مجانية منذ انطلاق النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» يوم السبت 1 أغسطس 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها بمختلف محافظات الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة قدمت خلال يومها الثامن مليونًا و612 ألفًا و69 خدمة طبية مجانية، بمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات الوزارة التي عملت بصورة تكاملية لتحقيق مستهدفات الحملة.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية العلاجية قدم 456 ألفًا و646 خدمة، فيما قدم قطاع الرعاية الأساسية 350 ألفًا و418 خدمة، وقدمت مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي 198 ألفًا و223 خدمة، بينما قدمت المبادرات الرئاسية للصحة العامة 156 ألفًا و23 خدمة، والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 91 ألفًا و702 خدمة.

ولفت إلى أن قطاع الطب الوقائي قدم 80 ألفًا و715 خدمة، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 154 ألفًا و344 خدمة، ومبادرة الألف يوم الذهبية 38 ألفًا و364 خدمة، كما أصدرت الحملة 7 آلاف و249 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، وقدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 7 آلاف و677 خدمة، ومبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و390 خدمة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و560 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا برفع الوعي الصحي، حيث قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألفًا و758 مواطنًا عبر فرق التواصل المجتمعي في المناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المجانية، إلى جانب تنظيم ندوات وأنشطة توعوية متنوعة.

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