من الحاج متولي إلى سواق الأتوبيس.. كيف صنع نور الشريف مجده الفني؟

في يوم يحمل بين طياته ذكريات رحيل واحد من أعمدة الفن المصري، يعود اسم نور الشريف ليتصدر المشهد من جديد، فمع كل ذكرى لرحيله تفتح صفحات حكاية فنان عاش بين الكاميرا والجمهور، وترك إرثا لا ينسى من الأعمال والشخصيات التي ظلت عالقة في وجدان المشاهدين ، مثل شخصية حسن في فيلم "سواق الاتوبيس" وعبدالغفور البرعي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والحاج متولي في مسلسل "عائلة الحاج متولي" ،وخطوات ثابتة في عالم الفن، اقترب من تفاصيل الإنسان ومنح كل شخصية روحا خاصة ، ليبقى حضوره راسخا في ذاكرة جمهوره رغم رحيله.

ولد الفنان محمد جابر محمد عبد الله، المعروف باسم نور الشريف، في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 28 أبريل عام 1946. عاش طفولة مليئة بالتحديات ؛ فقد رحل والده وهو لم يكمل عامه الأول، ثم تزوجت والدته وانتقلت للعيش خارج مصر، فتولى أعمامه وعمته رعايته هو وشقيقته الوحيدة عواطف ، وكانت كرة القدم إحدى وسائل هروبه من أحزانه، فكان لاعبا موهوبا وانضم إلى ناشئي نادي الزمالك في مركز خط الوسط، وكان يحلم بأن يصبح لاعبا محترفا.

كان اسمه الرسمي "محمد جابر"، بينما أطلق عليه جده اسم "نور" كنوع من التدليل، وظل يعتقد في طفولته أن هذا هو اسمه الحقيقي وأن عمه إسماعيل هو والده، حتى اكتشف في سن السادسة أثناء أول يوم له في المدرسة حقيقة الأمر، وكانت تلك اللحظة صدمة كبيرة تركت أثرا عميقًا في شخصيته ، ثم اختارت له شقيقته اسم "نور الشريف" حبا في الفنان عمر الشريف، وأصبح هذا الاسم مرتبطا بأحد أهم نجوم السينما المصرية.

لكن شغفه بالفن بدأ يزداد تدريجيا، خاصة بعد مشاركته في العروض المسرحية المدرسية، حيث اكتشف قدرته على الوقوف أمام الجمهور. وشارك في بداياته مع فرقة أسسها خاله شعيب، وكانت العروض تقدم في الحارة على عربات الكارو التي تتحول ليلا إلى مسرح بسيط لأهل المنطقة ، وكان يحرص على مشاهدة الأفلام باستمرار، كما أحب تقليد كبار الفنانين مثل تشارلي تشابلن وعبد المنعم إبراهيم، وهو ما ساعد على تنمية موهبته الفنية.

بعد حصوله على الثانوية العامة عام 1962، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية رغم اعتراض أسرته على اختياره مجال التمثيل، وكان من أكثر الطلاب التزاما وتفوقا، حتى تخرج عام 1967 بتقدير امتياز وكان الأول على دفعته ، خلال فترة دراسته شارك في عدد من التجارب المسرحية، وتعرف على كبار الفنانين والمخرجين، وكان للفنان سعد أردش دور مهم في دخوله عالم الاحتراف بعدما رشحه للمشاركة في مسرحية "الشوارع الخلفية" .

بعد ذلك جاءت فرصته السينمائية الأولى من خلال فيلم "قصر الشوق" عام 1966، ضمن ثلاثية نجيب محفوظ، حيث لفت الأنظار بأدائه وحصل على شهادة تقدير عن دوره، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النجاح امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها مئات الأعمال في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة. وتميز بقدرته على التنوع في تجسيد الشخصيات الاجتماعية والتاريخية والإنسانية ، ومن أشهر أفلامه: السكرية (1973) ، العار (1982) ، سواق الأتوبيس (1982) ، ناجي العلي (1992) ، المصير (1997) ، عمارة يعقوبيان (2006) ، ليلة البيبي دول (2008) ، و بتوقيت القاهرة (2015) وكان آخر أعمالها السينمائية .

كما تألق في الدراما التليفزيونية من خلال أعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، منها: القاهرة والناس (1967) ، عمر بن عبدالعزيز ( 1994) ، لن أعيش في جلباب أبي (1996) ، الرجل الآخر (1999) ، عائلة الحاج متولي (2001) ، لعطار والسبع بنات (2002) ، الدالي بأجزائه الثلاثة بين عامي 2007 و2011 ، وخلف الله (2013) ، ولم يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فقد خاض تجربة الإخراج السينمائي من خلال فيلم "العاشقان" عام 2001، كما شارك في الإنتاج لدعم أعمال فنية مختلفة.

وعن حياته الشخصية ، كانت قصة حب نور الشريف والفنانة بوسي من أشهر قصص الحب في الوسط الفني ، بدأت علاقتهما خلال العمل الفني وتزوجا عام 1972 بعد قصة حب ، وأنجبا ابنتين هما سارة ومي ، واستمر زواجهما لسنوات طويلة قبل أن يحدث الانفصال عام 2006، ثم عادا مرة أخرى في عام 2015 خلال فترة مرضه، وظلت بوسي بجانبه حتى أيامه الأخيرة.

حصل الشريف على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية ، لذلك أطلق عليه لقب "صائد الجوائز" ، ومن أبرز تكريماته جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "ليلة ساخنة" ، جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1977 ، جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيودلهي عن فيلم "سواق الأتوبيس" ، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم "بتوقيت القاهرة" في مهرجان وهران للفيلم العربي.

كما اختار النقاد سبعة من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء عام 1996، وهي: "زوجتي والكلب"، و"أبناء الصمت"، و"الكرنك"، و"أهل القمة"، و"حدوتة مصرية"، و"العار"، و"سواق الأتوبيس" .

تعرض نور الشريف في السنوات الأخيرة من حياته لأزمة صحية بعد إصابته بسرطان الرئة، وخضع للعلاج لفترة، لكنه واصل ارتباطه بالفن حتى استطاع تقديم فيلمه الأخير "بتوقيت القاهرة" عام 2015 ، حتى رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 عن عمر ناهز 69 عاما ، وشيع جثمانه في اليوم التالي من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور كبير من أسرته وزملائه ومحبيه .

وبرحيله، فقدت الساحة الفنية واحدا من أبرز نجومها، لكن أعماله ظلت شاهدة على موهبته الاستثنائية ومسيرته الحافلة بالعطاء. وبين عشرات الشخصيات التي قدمها على الشاشة ، ظل حاضرا في تاريخ الفن المصري، لتبقى رحلته الفنية نموذجا للإصرار والموهبة والعطاء الذي لا ينتهي .