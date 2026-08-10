وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث آليات التوسع في إجراء جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت، بما يسهم في الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية ورفع كفاءة وجودة الخدمات العلاجية وتحسين نتائج هذه الجراحات.

واستعرض الاجتماع عروض الشركات المختلفة وبلاد منشأ الروبوتات، وناقش البنود والمواصفات الفنية والمفاضلة بينها، إلى جانب شروط التعاقد وأسعار المفاصل المختلفة والمدة الزمنية للتعاقد.

آليات التدريب على استخدام تقنيات الروبوت

كما تم بحث آليات التدريب على استخدام تقنيات الروبوت في الجراحات، وآليات تكويد المفاصل وتحديد أسعار الخدمات المقدمة للمرضى، وتبادل الحضور الآراء حول أفضل الشروط التعاقدية التي تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتطوير خدمات جراحات استبدال المفاصل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر قائم بعمل مدير الادارة العامة للصيدلة ، والدكتورة ندى جمال نائب مدير مشروع قوائم الانتظار.