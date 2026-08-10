انتخاب عبدالقادر محمد نور جامع رئيساً لمجلس الشعب الصومالي

انتخب مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم /الإثنين/، عبد القادر محمد نور جامع رئيساً جديداً للمجلس، خلفاً لسلفه، وذلك في جلسة تصويت سرية عقدت بالعاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن فوز جامع جاء عقب حصوله على أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع السري بالبرلمان، حيث حسم السباق بحصوله على 142 صوتًا، مقابل 30 صوتًا لمنافسه عبد القادر عمر معلم دادا، في حين سُجل بطلان صوتين اثنين.

حضر الجلسة 174 عضوًا من أصل 275 نائباً يشكلون القوام الإجمالي لمجلس الشعب، مما أمن النصاب القانوني اللازم لإجراء العملية الانتخابية بنجاح.

وعقب إعلان النتيجة رسمياً، أدى عبد القادر محمد نور جامع اليمين الدستورية للمنصب الجديد أمام رئيس المحكمة العليا، المحامي باشي يوسف أحمد، تحت قبة البرلمان.

ويُعد عبد القادر محمد نور من الشخصيات البارزة التي راكمت خبرة واسعة ومتنوعة في مجالات الإدارة الحكومية، الأمن، الدفاع، العدالة، والعلاقات الدولية؛ إذ تجاوزت خبرته في الخدمة العامة عقدًا من الزمن، تولى خلالها مسؤوليات متعددة ساهمت في صياغة وتوجيه سياسات الدولة.