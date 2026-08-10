"الوزراء البحريني" يعرب عن تقديره لمصر على حفاوة استقبال الملك حمد بن عيسى وتمنياته لها بمزيد من التقدم والأمن

أعرب مجلس الوزراء البحريني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والوفد المرافق لدى زيارته لجمهورية مصر العربية، وعن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والأمن والرخاء والازدهار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم / الاثنين/، في قصر القضيبية، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أشار المجلس إلى جلسة المباحثات التي عقدها الملك حمد بن عيسى مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد المجلس بتمرين "درع البحرين" الذي استضافته البحرين مؤخرا، والذي جاء امتدادًا عمليا لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمنها الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية واستهدافها سلامة السفن التجارية، كما أدان المجلس الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، والذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في منطقة نجران السعودية.