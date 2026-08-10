قرارات عسكرية جديدة .. مجتبى خامنئي يفاجئ إيران بمرسوم لإعادة تشكيل القيادات

أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الاثنين مرسوما يقضي بتعيين عدد من القيادات العسكرية في الجيش والحرس الثوري.

ووفقا للمرسوم قرر خامنئي، تعيين أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني خلفا لباكبور، بالإضافة إلى تعيين حسين طائب رئيسا للباسيج وهي قوة عسكرية تابعة للحرس الثوري.

وتضمن المرسوم تعيين علي عظمايي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد اجتماعًا وصفه بـ«المثمر للغاية» مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، استمر لمدة 7 ساعات.

وقال بزشكيان، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن الاجتماع تناول عددًا من قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن مجتبى خامنئي شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن «العدو يركز الآن على إحداث انقسام داخل البلاد»، مؤكدًا أهمية توحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الخارجية.