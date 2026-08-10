ليه بتشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟ أسباب الرغبة الشديدة

تشعر كثير من النساء قبل موعد الدورة الشهرية بأيام برغبة مفاجئة في تناول أطعمة معينة، وقد تكون هذه الرغبة أقوى من المعتاد، خاصة تجاه الحلويات والشوكولاتة والمخبوزات أو الأطعمة المالحة.

وتعد الرغبة في تناول أنواع محددة من الطعام من الأعراض التي يمكن أن تصاحب فترة ما قبل الدورة الشهرية، وقد تختلف شدتها من امرأة إلى أخرى، كما يمكن أن تتغير من شهر لآخر.

التغيرات الهرمونية قد تكون السبب

خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، تحدث تغيرات طبيعية في مستويات الهرمونات، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات على الشهية والمزاج والرغبة في تناول الطعام، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كما ترتبط هذه المرحلة بتغيرات في المواد الكيميائية التي تساعد على تنظيم المزاج والشهية، وهو ما قد يجعل بعض النساء أكثر ميلًا إلى تناول أطعمة تمنح شعورًا سريعًا بالراحة أو المتعة.

لماذا نشتهي الحلويات والشوكولاتة؟

تزداد لدى بعض النساء الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات قبل الدورة، وقد يكون ذلك مرتبطًا بتغيرات الشهية والمزاج خلال هذه الفترة.

وتمنح الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات طاقة سريعة، كما ترتبط بتغيرات في بعض المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، لذلك قد تشعر المرأة برغبة أكبر في تناول الحلويات أو المخبوزات عندما تقترب الدورة.

لكن الإفراط في تناول السكريات قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم يليه انخفاض، وهو ما قد يزيد الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

وماذا عن الأطعمة المالحة؟

لا تقتصر الرغبة في الطعام قبل الدورة على الحلويات، فبعض النساء يلاحظن زيادة الشهية تجاه الأطعمة المالحة مثل المقرمشات والمخللات والوجبات السريعة.

وقد يتزامن ذلك مع احتباس السوائل والانتفاخ الذي تشعر به بعض النساء قبل الدورة، لذلك يفضل عدم الإفراط في تناول الأطعمة شديدة الملوحة، خصوصًا إذا كانت تسبب زيادة الشعور بالانتفاخ أو العطش.

هل الجوع قبل الدورة يعني زيادة حقيقية في احتياجات الجسم؟

ليس بالضرورة أن تكون كل زيادة في الشهية دليلًا على أن الجسم يحتاج إلى كميات كبيرة من الطعام.

فأحيانًا تختلط الرغبة في تناول الطعام مع الشعور بالتوتر أو تغير المزاج أو قلة النوم، كما أن تناول وجبات غير متوازنة خلال اليوم قد يجعل الشعور بالجوع أكثر وضوحًا في المساء.

ولهذا فإن الحصول على وجبات منتظمة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ماذا تفعلين عندما تزداد الرغبة في الأكل؟

يمكن التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام قبل الدورة من خلال عدم تجاهل الجوع الحقيقي، والحرص على تناول وجبات متوازنة بدلًا من الاعتماد على الحلويات والمخبوزات فقط.

كما يمكن اختيار بدائل أفضل عند الرغبة في تناول شيء حلو، مثل الفاكهة أو الزبادي، مع تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة بدلًا من منعها تمامًا إذا كانت الرغبة فيها قوية.

ومن المفيد أيضًا الاهتمام بالنوم وشرب كمية مناسبة من المياه وممارسة النشاط البدني بانتظام، إذ يمكن أن تساعد هذه العادات في تحسين الحالة العامة خلال فترة ما قبل الدورة.

متى تحتاج الشهية الزائدة إلى الانتباه؟

إذا كانت الرغبة الشديدة في تناول الطعام تحدث بصورة متكررة جدًا، أو يصاحبها فقدان السيطرة على كمية الطعام، أو زيادة ملحوظة في الوزن، أو أعراض شديدة تؤثر على الحياة اليومية، فمن الأفضل مناقشة الأمر مع طبيب متخصص.