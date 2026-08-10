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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شبهي بالمللي يواصل اكتساحه .. لطيفة تتصدر توب الأسبوع على يوتيوب مصر

لطيفة
لطيفة
تقى الجيزاوي

في مؤشر جديد على الانتشار الذي يحققه العمل منذ انطلاقه وجاءت الدفعة الجديدة بعد أن طرحت لطيفة في وقت سابق أغنيتي «شبهي بالمللي» و«أنا بيعجبني»، لتصل بذلك حصيلة الأغنيات المطروحة من الألبوم حتى الآن إلى 8 أغنيات من أصل 13 أغنية، على أن تطرح لطيفة 5 أغنيات أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال الألبوم بالكامل.

- تفاصيل 6 أغنيات جديدة تضم الدفعة الجديدة 6 أغنيات متنوعة، حرصت لطيفة من خلالها على تقديم أكثر من حالة موسيقية، مع الاستعانة بمجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين. وتأتي في مقدمة الأغنيات «حب حب»، من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقار طارق مدكور، في تعاون يجمع ثلاثة من الأسماء البارزة في صناعة الأغنية المصرية.

كما طرحت لطيفة أغنية «أجيبلك إيه»، من كلمات وجيه كامل، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، إلى جانب أغنية «من بره هالله هالله»، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو. وضمت الدفعة أيضًا أغنية «الصبر»، من كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، بالإضافة إلى أغنية «أجيله كده»، التي تحمل توقيع أردني في الكلمات والألحان والتوزيع.

وتختتم لطيفة الأغنيات الست بأغنية «خطر»، من كلمات شيكسو، وألحان أردني، وتوزيع محمد فيفا. - تصدر يوتيوب يضيف نجاحًا جديدًا للألبوم وحققت الأغنيات تفاعلًا ملحوظًا منذ طرحها، بالتزامن مع دخول أغنيات «شبهي بالمللي» ضمن قائمة توب الأسبوع على يوتيوب مصر، لتواصل لطيفة حضورها القوي على المنصات الرقمية، بعد النجاح الذي حققته الأغنيات الأولى من الألبوم.

ويأتي هذا التفاعل امتدادًا للنجاح الذي حققته أغنية «شبهي بالمللي»، التي تصدرت قوائم الاستماع على منصة أنغامي في عدد من الدول العربية، إلى جانب حضورها القوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جاءت أغنية «أنا بيعجبني» بحالة موسيقية مختلفة، اعتمدت على أجواء البهجة والطاقة الإيجابية. - 13 أغنية تكتمل تباعًا وتعتمد لطيفة في طرح ألبوم «شبهي بالمللي» على استراتيجية تقوم على إطلاق الأغنيات على مراحل، بدلًا من طرح الألبوم كاملًا مرة واحدة، بما يمنح كل أغنية مساحة أكبر للتفاعل والوصول إلى الجمهور.

وبطرح الدفعة الجديدة، أصبحت لطيفة على بُعد 5 أغنيات فقط من اكتمال ألبوم «شبهي بالمللي»، الذي يضم في مجمله 13 أغنية، وتقدم من خلاله توليفة متنوعة من الألوان الموسيقية والتجارب الغنائية. وتتعاون لطيفة في الألبوم مع نخبة من صناع الموسيقى، من بينهم محمد رفاعي، وليد سعد، طارق مدكور، محمد يحيى، مصطفى حدوتة، إسلام رفعت، محمد الشافعي، وجيه كامل، إلى جانب مجموعة أخرى من الشعراء والملحنين والموزعين. 

لطيفة أغنية «أجيبلك إيه» أغاني لطيفة اعمال لطيفة

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