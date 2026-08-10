لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال أعمال إصلاح الهبوط الأرضى الكائن بخط الصرف الصحى بشارع بن سندر نطاق حى الزيتون بداية ً من تقاطعه مع شارع سرايا القبة حتى تقاطعه مع شارع بنى عقيل إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء 11/8/2026 ولمدة (10 أيام).

مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع بن سندر لتنفيذ أعمال الحفر المكشوف بالوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالى :-



الإتجاه القادم من بداية شارع بن سندر يسلك يميناً شارع سراى القبة "قبل منطقة الأعمال" فيساراً شارع الشفا فيساراً بنى عقيل فيميناً شارع بن سندر "بعد منطقة الأعمال".



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.