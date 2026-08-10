إنقاذ وإخلاء 50 مواطنا بعد اندلاع حريق في العراق

تمكنت فرق الدفاع المدني، خلال ساعات الأمس، من إنقاذ وإخلاء 50 مواطناً، من حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث تمكنت من إخماده دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني بأن الحريق تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة والغازات باتجاه بناية سكنية مجاورة؛ ما استدعى تدخل 10 فرق إطفاء وإنقاذ مع عجلة السلم الهيدروليكي للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.

وأضافت المديرية أن عمليات الإنقاذ شملت إخلاء المواطنين المحتجزين، بينهم شخصان جرى إنقاذهما من أعلى برج للاتصالات على سطح البناية.

وأوضحت أن الحريق اندلع إثر تجمع وتراكم الزيوت داخل مدخنة الهواء التابعة لأحد المطاعم، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المبنى.