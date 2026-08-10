الرئيس عون: السياحة من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني والاستقرار الأمني والسياسي عامل أساسي لنموها

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أن السياحة في لبنان هي من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحروب المتتالية منذ عام 2024 أثرت على حركة النمو السياحي، ولا سيما أن الاستقرار الأمني والسياسي يشكل عاملاً أساسياً لمصلحة نمو القطاع السياحي.

ونوه عون، خلال استقباله في حضور وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة ناصر النويس والوفد المرافق، بموقف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي استجاب لمطلبه برفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، مؤكداً أن لبنان يبقى قبلة أنظار أبناء الدول العربية والأجنبية، ولا سيما دول الخليج، لما يتمتع به من خصائص سياحية ولما يكنّه اللبنانيون من محبة لأبناء هذه الدول.

ورحب الرئيس عون، بزيارة الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى لبنان، والتي تأتي بعد تعيينها في منصبها قبل سبعة أشهر، مشيداً بأهمية تعزيز الحركة السياحية في لبنان.

من جهتها.. أعربت النويس عن سعادتها بزيارة لبنان، منوهة بدوره السياحي المميز الذي حافظ عليه رغم الظروف الصعبة التي مر بها. وأعلنت أن المنظمة ستعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة اللبنانية على تفعيل الحركة السياحية ضمن خطة عمل تهدف إلى النهوض بالسياحة كمحفز لتحقيق الازدهار المشترك والشمول الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء البالغ عددها 161 دولة، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل في ظل قيادتها على تعزيز دورها كمنبر يجمع الحكومات والقطاع السياحي والمجتمعات المحلية لبناء منظومة سياحية واسعة ومؤثرة.

بدورها.. أشارت الوزيرة لورا الخازن لحود إلى أهمية زيارة النويس إلى بيروت، معتبرة أنها "رسالة أمل" إلى اللبنانيين، لافتة إلى مشاركتها غداً في لقاء موسع في السرايا الكبير بعنوان "السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار"، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

يذكر أن شيخة ناصر النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يقع مقر منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مدريد.