ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعب العلمية بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعب العلمية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.
وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية بالنظام الحديث على النحو التالي:
طب المنصورة 309
طب الإسكندرية 308.5
طب القاهرة 308
طب الزقازيق 308
طب دمياط 307.5
طب طنطا 307
طب كفر الشيخ 306.5
طب بنها 306
طب عين شمس 305.5
طب بور سعيد 305
طب المنوفية بشبين الكوم 305
طب العاصمة بحلوان 304.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 304.5
طب السادات 304.5
طب السويس 304
طب الفيوم 304
طب بني سويف 303.5
طب المنيا 303
طب سوهاج 303
طب العريش 303
طب أسيوط 302.5
طب قنا 302
هندسة بترول و تعدين السويس 302
طب الاقصر 301.5
طب الوادي الجديد 301.5
طب أسوان 301
طب أسنان المنصورة 300.5
طب أسنان كفر الشيخ 300
طب أسنان الزقازيق 300
طب أسنان طنطا 300
طب أسنان الإسكندرية 300
طب أسنان القاهرة 300
طب أسنان عين شمس 299.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 299.5
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 299.5
طب أسنان المنوفية 299.5
طب أسنان السويس 299
طب أسنان الفيوم 299
طب أسنان قنا 299
طب أسنان بني سويف 298.7
طب أسنان أسيوط 298.5
طب أسنان المنيا 298.5
صيدلة المنصورة 298
صيدلة سوهاج 297.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 297.5
علاج طبيعي بورسعيد 297
علاج طبيعي بنها 297
صيدلة طنطا 297
صيدلة الزقازيق 297
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 297
صيدلة قنا 296.5
صيدلة المنوفية 296.5
صيدلة القاهرة 296.5
صيدلة دمنهور 296.5
علاج طبيعي القاهرة 296.5
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 296.5
علاج طبيعي قناة السويس 296.5
علاج طبيعي قنا 296
صيدلة الإسكندرية 296
صيدلة بور سعيد 296
صيدلة عين شمس 296
صيدلة أسيوط 296
علاج طبيعي السويس 296
صيدلة مدينة السادات 295.5
صيدلة العاصمة بحلوان 295.5
صيدلة بني سويف 295.5
علاج طبيعي بني سويف 295.5
صيدلة المنيا 295
صيدلة الفيوم 295
صيدلة ج الوادي الجديد 294.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 292.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 291
هندسة المنصورة 290.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 290
هندسة القاهرة 289.5
هندسة عين شمس 288.5
هندسة دمياط 287.5
هندسة الزقازيق 286.5
هندسة بور سعيد 285
هندسة طنطا 285
هندسة الإسكندرية 284.5
هندسة كفر الشيخ 284
هندسة بنها بشبرا 284
كلية الهندسة جامعة دمنهور 283.5
هندسة بنها 283
هندسة المنوفية بشبين الكوم 282.5
هندسة العاصمة بحلوان 282.5
هندسة السويس 282.2
هندسة العاصمة بالمطرية 281.5
هندسة الفيوم 280.5
هندسة بني سويف 279.5
هندسة المنيا 278.5
هندسة أسوان 278
هندسة قنا 278
هندسة سوهاج 277.5
هندسة أسيوط 277.5
هندسة الوادي الجديد 277
هندسة الطاقة أسوان 276.5
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