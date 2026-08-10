ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعب العلمية بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مساء اليوم الإثنين، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الشعب العلمية بالثانوية العامة المصرية بالنظام الحديث، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق والصحفيين والإعلاميين المتخصصين في شؤون التعليم العالي بمختلف وسائل الإعلام.

وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية بالنظام الحديث على النحو التالي:

طب المنصورة 309

طب الإسكندرية 308.5

طب القاهرة 308

طب الزقازيق 308

طب دمياط 307.5

طب طنطا 307

طب كفر الشيخ 306.5

طب بنها 306

طب عين شمس 305.5

طب بور سعيد 305

طب المنوفية بشبين الكوم 305

طب العاصمة بحلوان 304.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 304.5

طب السادات 304.5

طب السويس 304

طب الفيوم 304

طب بني سويف 303.5

طب المنيا 303

طب سوهاج 303

طب العريش 303

طب أسيوط 302.5

طب قنا 302

هندسة بترول و تعدين السويس 302

طب الاقصر 301.5

طب الوادي الجديد 301.5

طب أسوان 301

طب أسنان المنصورة 300.5

طب أسنان كفر الشيخ 300

طب أسنان الزقازيق 300

طب أسنان طنطا 300

طب أسنان الإسكندرية 300

طب أسنان القاهرة 300

طب أسنان عين شمس 299.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 299.5

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 299.5

طب أسنان المنوفية 299.5

طب أسنان السويس 299

طب أسنان الفيوم 299

طب أسنان قنا 299

طب أسنان بني سويف 298.7

طب أسنان أسيوط 298.5

طب أسنان المنيا 298.5

صيدلة المنصورة 298

صيدلة سوهاج 297.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 297.5

علاج طبيعي بورسعيد 297

علاج طبيعي بنها 297

صيدلة طنطا 297

صيدلة الزقازيق 297

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 297

صيدلة قنا 296.5

صيدلة المنوفية 296.5

صيدلة القاهرة 296.5

صيدلة دمنهور 296.5

علاج طبيعي القاهرة 296.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 296.5

علاج طبيعي قناة السويس 296.5

علاج طبيعي قنا 296

صيدلة الإسكندرية 296

صيدلة بور سعيد 296

صيدلة عين شمس 296

صيدلة أسيوط 296

علاج طبيعي السويس 296

صيدلة مدينة السادات 295.5

صيدلة العاصمة بحلوان 295.5

صيدلة بني سويف 295.5

علاج طبيعي بني سويف 295.5

صيدلة المنيا 295

صيدلة الفيوم 295

صيدلة ج الوادي الجديد 294.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 292.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 291

هندسة المنصورة 290.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 290

هندسة القاهرة 289.5

هندسة عين شمس 288.5

هندسة دمياط 287.5

هندسة الزقازيق 286.5

هندسة بور سعيد 285

هندسة طنطا 285

هندسة الإسكندرية 284.5

هندسة كفر الشيخ 284

هندسة بنها بشبرا 284

كلية الهندسة جامعة دمنهور 283.5

هندسة بنها 283

هندسة المنوفية بشبين الكوم 282.5

هندسة العاصمة بحلوان 282.5

هندسة السويس 282.2

هندسة العاصمة بالمطرية 281.5

هندسة الفيوم 280.5

هندسة بني سويف 279.5

هندسة المنيا 278.5

هندسة أسوان 278

هندسة قنا 278

هندسة سوهاج 277.5

هندسة أسيوط 277.5

هندسة الوادي الجديد 277

هندسة الطاقة أسوان 276.5

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