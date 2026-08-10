قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة يكشف فلسفة الحسين عموتة في الأهلي: نخاف على بعض ونلعب للفرقة

افشة
افشة
محمد بدران

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، يحرص على غرس روح الجماعة والانضباط بين جميع اللاعبين، مشددًا على أهمية التركيز واللعب من أجل مصلحة الفريق.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كلام الكابتن حسين عموتة معانا إن الفرقة كلها واحد، لازم يبقى فيه مسؤولية وانضباط، ولازم نخاف على بعض، ولما نلعب نلعب كلنا للفرقة مش لنفسنا».

وأضاف: «فيه كابتن فرقة وفيه لعيب لسه صغير، لكن الاحترام لازم يبقى بين الكل، وأكتر حاجة بيأكد عليها هي التركيز».

وعن جماهير الأهلي، شدد أفشة على تفهمه لغضب الجماهير في حال عدم تحقيق البطولات، مؤكدًا أن المنافسة على الألقاب تظل هدفًا أساسيًا للفريق.

وقال: «جمهور الأهلي حقه يزعل، مينفعش الأهلي يعدي عليه سنة مياخدش بطولات، وأنا دايمًا بقول الأهلي لما بيقع سنة السنة اللي بعدها بيرجع أقوى بإذن الله».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكرًا حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث يستعد الفريق للمشاركة في بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

معسكر الأهلي اسبانيا الموسم الجديد الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

تصوير فيلم فرصة سعيدة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد