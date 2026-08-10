أفشة يكشف فلسفة الحسين عموتة في الأهلي: نخاف على بعض ونلعب للفرقة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، يحرص على غرس روح الجماعة والانضباط بين جميع اللاعبين، مشددًا على أهمية التركيز واللعب من أجل مصلحة الفريق.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كلام الكابتن حسين عموتة معانا إن الفرقة كلها واحد، لازم يبقى فيه مسؤولية وانضباط، ولازم نخاف على بعض، ولما نلعب نلعب كلنا للفرقة مش لنفسنا».

وأضاف: «فيه كابتن فرقة وفيه لعيب لسه صغير، لكن الاحترام لازم يبقى بين الكل، وأكتر حاجة بيأكد عليها هي التركيز».

وعن جماهير الأهلي، شدد أفشة على تفهمه لغضب الجماهير في حال عدم تحقيق البطولات، مؤكدًا أن المنافسة على الألقاب تظل هدفًا أساسيًا للفريق.

وقال: «جمهور الأهلي حقه يزعل، مينفعش الأهلي يعدي عليه سنة مياخدش بطولات، وأنا دايمًا بقول الأهلي لما بيقع سنة السنة اللي بعدها بيرجع أقوى بإذن الله».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكرًا حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث يستعد الفريق للمشاركة في بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.