رئيس حي الهرم يترأس اللقاء الأسبوعي للمواطنين لبحث 15 شكوى وإيجاد حلول فورية لها

عقد حي الهرم لقاءه الأسبوعي مع المواطنين برئاسة السيد اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، للوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الأهالي بالحي.

وذلك بناء على تعليمات معالي الوزير المحافظ بضرورة الانتظام في عقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد (15) طلباً وشكوى تقدم بها المواطنون في مختلف القطاعات والإدارات، وجرى العمل خلال الجلسة على وضع التوجيهات الكفيلة بتذليل كافة العقبات والتغلب على المشكلات التي تم طرحها، وذلك تحت إشراف ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية السريعة والتنسيق الفوري مع الإدارات المختصة لضمان سرعة الإنجاز والبت في الشكاوى، مشدداً على أن التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الشارع يمثلان القوة المحركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار من الشفافية وسيادة القانون.