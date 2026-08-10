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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يعود إلى خوان جامبر ويواصل تدريباته

برشلونة
برشلونة
حسام الحارتي

بدأ برشلونة أسبوعًا تدريبيًا جديدًا في مدينة خوان جامبر الرياضية، اليوم الإثنين؛ بعد بطولة الفرق الثلاثة التي أقيمت يوم السبت في أوديني.

وقاد هانزي فليك حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين المتاحين بالإضافة إلى أنتوني جوردون إريك جارسيا وخوان جارسيا.

كما شارك في التمارين لاعبو برشلونة الشباب ومنهم “حمزة عبد الكريم” و"ألفارو كورتيس" و"إيكر رودريجيز" و"آرون ياكوبيش فيلي".

ومن المقرر أن ينضم جول كوندي إلى الفريق يوم الثلاثاء، بينما سينضم داني أولمو، وفيران توريس، وباو كوبارسي، ولامين جمال، وبيدري يوم الأربعاء.

وقد حدد فليك جلسات تدريبية مزدوجة ليومي الأربعاء والخميس استعداداً للمباراة الودية التالية، المقرر إقامتها يوم الأحد ضد بازل في ملعب سانت جاكوب بارك.

برشلونة خوان غامبر أنتوني غوردون إريك غارسيا حمزة عبد الكريم

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