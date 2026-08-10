أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بشأن توجيهات ملف الشواطئ

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوجيهات والقرارات التي صدرت بشأن ملف الشواطئ، معتبرًا أنها تستهدف حماية حقوق المصريين والتعامل مع أي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلى البحر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن توجيهات الرئيس بشأن متابعة الوضع على أرض الواقع تمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ القوانين، خاصة في ظل وجود شكاوى من مواطنين بشأن صعوبة الوصول إلى بعض الشواطئ الواقعة أمام القرى والمنتجعات السياحية.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم استخدام الشواطئ وفقًا للقواعد والقوانين.