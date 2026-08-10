بعد ذهبية العالم.. أسيل أسامة: فخورة بتمثيل مصر في البطولات العالمية

أبدت أسيل أسامة، الفائزة بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم للشباب، سعادتها بحصد الميدالية الذهبية.

وقالت أسيل أسامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»: «فخورة إني بمثل مصر في البطولات العالمية».

وتابعت أسيل أسامة: «إن شاء الله نقدر نعمل حاجة في الأولمبياد»، مضيفة: «والدتي كانت في المدرجات وكانت متوترة خلال البطولة، وشعرت بفرحة كبيرة بعد الفوز بالميدالية».

وأوضحت أسيل أسامة: «بدأت ممارسة رياضة رمي الرمح منذ أن كان عمري 8 سنوات».

وأكملت أسيل أسامة: «أهم حاجة في البطولات الكبيرة زي بطولة العالم حصد الميداليات لتحسين المركز على مستوى العالم».