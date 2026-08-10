خالد الغندور: «بتعمليها إزاي يا مصر.. أسيل أسامة بطلة العالم للشابات في رمي الرمح»

حققت البطلة المصرية أسيل أسامة إنجازًا تاريخيًا بعدما توجت بلقب بطولة العالم للشابات في منافسات رمي الرمح، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية على المستوى العالمي.

أسيل أسامة

وأشاد الإعلامي خالد الغندور بالإنجاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربًا عن فخره بما حققته البطلة المصرية، وكتب: «بتعمليها إزاي يا مصر.. أسيل أسامة بطلة العالم للشابات في رمي الرمح».

ويُعد تتويج أسيل أسامة إنجازًا استثنائيًا للرياضة المصرية، وسط إشادات واسعة بما قدمته البطلة الشابة، التي رفعت اسم مصر عاليًا على منصة التتويج العالمية.