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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن رسميا استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

الكاف
الكاف
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبياد لوس أنجلوس 2027

فيما كأس أمم إفريقيا، في كينيا وتنزانيا وأوغندا 2027، في الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، على أن تنطلق التصفيات بدءا من شهر سبتمبر 2026.

كأس السوبر الإفريقي 2027

ستُقام كأس السوبر الإفريقي 2027، في تشواني، جنوب إفريقيا، بين نادي ماميلودي صن داونز، بطل دوري أبطال إفريقيا، ونادي اتحاد الجزائر، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

مسابقات "الكاف" 2026-2027

تستضيف، غانا، كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، 2027، خلال شهري فبراير ومارس من، العام المقبل، بينما سيختضن المغرب، كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، 2027، خلال شهري أبريل ومايو.

ويدرس "الكاف" إمكانية إطلاق كأس أمم إفريقيا جديدة تحت 17 سنة للسيدات، بهدف إطلاق المسابقة، العام المقبل، في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

لتعزز استثمارات "الكاف" في كرة القدم النسائية، وتوفير مسارا تنافسيا مهما آخر للاعبات الشابات في مختلف أنحاء القارة.

سيستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2026 في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر، بينما ستُقام كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2026 في السنغال، خلال شهر نوفمبر.

تم إحراز تقدم في العمل على دوري الأمم الإفريقي المُقترح، حيث تمت مناقشة نظام المسابقة داخل اللجنة التنفيذية لـ"الكاف". 

ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع لـ"الكاف" الرامية إلى توفير كرة قدم دولية أكثر أهمية وجاذبية تجارياً للاتحادات الأعضاء.

كأس أمم إفريقيا كأس السوبر الإفريقي 2027 صن داونز اتحاد الجزائر أمم أفريقيا

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