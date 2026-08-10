بقائي: لا مفاوضات مع واشنطن ونتبادل الرسائل عبر وسطاء.. ولا نفرض رسوما حاليًا بهرمز

أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا مفاوضات مع واشنطن حاليًا وأنهم فقط يتبادلون الرسائل معها عبر وسطاء، دون أن يكون هناك لقاءات مباشرة كما جرى الأمر قبل أشهر، وذلك مع تجدد حملة القصف الأمريكية على إيران.

أردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنهم في إيران لا يبحثون خلال هذه المرحلة عن مسألة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، لكن لن يكون مضيق هرمز ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري.

أفاد بقائي : اتفقنا مع عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز ونبحث معها بعض النقاط الفنية، فيما أن موضوع إزالة الألغام هو بيننا وبين عمان بوصفنا دولتين مشاطئتين لمضيق هرمز.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنتخذ آليات لرقابة الملاحة بمضيق هرمز ونقدم خدمات ومن الطبيعي استيفاء رسوم، فيما المسار الذي نبحثه مع عمان بمضيق هرمز مؤقت وسيحل محل المسارين الجنوبي والشمالي، حيث ان المسار الجنوبي في مضيق هرمز غير قانوني وغير آمن ومخالف لمذكرة التفاهم.

