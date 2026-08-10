فيتنام تعتزم خفض ضرائب الدخل على الشركات الصغيرة والأعمال المنزلية 30% لدعم النمو

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تعتزم الحكومة الفيتنامية طلب موافقة البرلمان على خفض ضرائب الدخل بنسبة 30% على الشركات الصغيرة والأعمال المنزلية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 تريليونات دونج بما يعادل 380000 دولار، وذلك في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي، وفقًا لما أعلنته الحكومة.

واوضحت الحكومة الفيتنامية في بيان ان خفض الضرائب المقترح سيطبق خلال عامي 2026 و2027 على الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال الفردية والمشروعات متناهية الصغر التي تستوفي شرط حد الإيرادات.

وأشارت الحكومة أنها ستقدم المقترح إلى البرلمان خلال الشهر الجاري للحصول على الموافقة.

واضافت ان “الخطوة تهدف إلى تشجيع الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أنشطة الإنتاج والأعمال، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي”.

وتستهدف فيتنام تحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 10% خلال بقية العقد.